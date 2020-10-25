سفير يمني يغلق ابواب السفارة أمام العاملين فيها ويزور بيان منسوب

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اكد الطاقم الدبلوماسي في السفارة اليمنية في موسكو، منعه من دخول السفارة، لمزاولة أعمالهم، من قِبل السفير أحمد سالم الوحيشي، منذ يوم الخميس الماضي.
ونفي الطاقم السفارة الدبلوماسي في بلاغ له، ما ورد في البيان المنسوب للسفارة والذي يزعم نفي وقوع حادثة منع الطاقم من دخول السفارة، ونافياً أن يكون ذلك البيان متحدثاً باسمهم.
وأكد الطاقم الدبلوماسي تمسكه بالتحقيق في كافة أوضاع السفارة، حتى لا يتم السماح لمثل هكذا خلل وخلاف وبما يسيء للبلد وللدبلوماسية اليمنية.
وكان السفير الوحيشي وجه الخميس بإغلاق أبواب السفارة ومنع الطاقم الدبلوماسي العامل في السفارة من الدخول إلى المبنى لممارسة أعمالهم.
وفي الـ15 من الشهر الجاري، استخدمت الشرطة الروسية الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق الطلاب المحتجين أمام سفارة الجمهورية اليمنية في موسكو، احتجاجا على اسقاط أسمائهم من كشوفات الربع الاول للمستحقات المالية.