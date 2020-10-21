إسرائيل تكشف عن دول عربية وإسلامية ستعلن التطبيع مع إسرائيل وتحدد موعد التوقيع

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، اليوم الأربعاء، أن "تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودول عربية أو إسلامية قبل الانتخابات الأمريكية.

وأضاف أكونيس، في تصريحات مع راديو الجيش الإسرائيلي: "لدي مبرر منطقي يجعلني أعتقد أن الإعلان سيأتي قبل الثالث من نوفمبر، وهذا إذا سمحتم لي، هو ما أفهمه من مصادري".

وقال إن "عدة دول مرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، لكنه لم يحدد تلك الدول، مضيفا أن "ما جرت عليه العادة هو ترك الإعلان الرسمي الأول عن الأمر في يد واشنطن"، قائلا: "سأكون سعيدا جدا إذا كان الإعلان سيصدر، وقبل الانتخابات في الولايات المتحدة".

ووقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.