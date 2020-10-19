أول تحرك عسكري للجيش الكويتي في عهد الأمير نواف الصباح وسلاح أمريكي نوعي يدخل المواجهه

الإثنين 19 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، عن إجراء عسكري هو الأول بعد تولي أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد منصبه خلفًا لشقيقه الراحل.

وقال بيان صادر عن الجيش الكويتي إن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأضاف البيان أن التدريبات ستجري بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل وستكون من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

ودعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة، حرصًا منها على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل أعلنت السفيرة الأميركية في الكويت ألينا رومانوسكي عن تزويد الأخيرة بأحدث المعدات العسكـرية.

وكشفت السفيرة الأميركية في حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية عن تزويد بلادها للقوات الجوية الكويتية بأول طائرة F/ A 18 Super Hornet صنعت خصيصا لها، فيما تم تزويد القوات البرية بـ 218 دبابة M1A2.

وجددت "رومانوسكي" التزام بلادها بأمن الكويت والحرص على ضمان جاهزية قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة.

وأشارت سفيرة الولايات المتحدة إلى أن بلادها تولي علاقاتها الأمنية مع الكويت أهمية خاصة، إذ يعملان معًا على ردع العدوان الخارجي.

ويذكر أن الشيخ نواف الأحمد، أدى القسم أمام مجلس الأمة الكويتي، في 30 سبتمبر الماضي، أميرًا للبلاد، خلفًا لشقيقه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.