تفاصيل مثيرة هي الأخطر في تاريخ أمريكا...كشف مخطط خطير لتفجير البيت الأبيض وبرج الرئيس ترامب

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كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن مخطط إرهابي خطير لتفجير البيت الأبيض وبرج ترامب بمدينة نيويورك، في هجمات مستلهمة من تنظيم "داعش".
وأعلنت السلطات الأمريكية، القبض على رجلين بتهمة الإرهاب، وبتهمة التخطيط لتفجير مواقع بما في ذلك البيت الأبيض وبرج ترامب في مدينة نيويورك.
الرجلان هما، غايلين كريستوفر مولينا من تكساس، وكريستوفر شون ماثيوز من ساوث كارولينا، ومتهمان بالتآمر لتقديم دعم مادي لـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وتم القبض عليهم في ولايات مختلفة الأسبوع الماضي.
أمريكا تعتقل مواطنا هدد بتفجير برج ترامب وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد ناقش الرجلان السفر إلى سوريا للقتال مع تنظيم "داعش" أو تنفيذ هجمات في برج ترامب أو البيت الأبيض أو بورصة نيويورك أو مقر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، وفقا لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع.
في وقت سابق، قال مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة "الإرهاب" كريستوفر ميلر، إن "داعش يواصل تمدده عالميا، مع نحو عشرين فصيلا تابعة له، وذلك رغم اجتثاثه من سوريا والقضاء على قيادييه".
أضاف ميلر خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي، أن "التنظيم أظهر مرارا قدرة على النهوض من خسائر فادحة تكبدها في السنوات الـ 6 الماضية، بالاتكال على كادر مخصص من القادة المخضرمين من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية، وتراجع ضغوط مكافحته".
وأشار ميلر إلى أن تنظيم داعش نفذ في سوريا والعراق اغتيالات وهجمات، بواسطة قذائف الهاون والعبوات الناسفة المصنعة يدويا "بوتيرة ثابتة"، معتقدا أن الشبكة العالمية للتنظيم خارج سوريا والعراق، تشمل حاليا نحو 20 فصيلا من فرع وشبكة.