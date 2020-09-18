وفاة لاعب رياضي بعد إصابته برصاصة خلال تشييع جنازة

الجمعة 18 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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توفي صباح اليوم الجمعة، لاعب نادي الأنصار اللبناني لكرة القدم، محمد عطوي، بعد حوالي شهر من إصابته برصاصة طائشة في رأسه خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

ونعى نادي الأنصار عبر حسابه في موقع "تويتر"، لاعبه السابق، حيث قائلا: "بمزيد من الأسى واللوعة تنعي إدارة نادي الأنصار أحد أبنائها، اللاعب محمد عطوي..

وهي تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة، بل خسارة لنادي الأنصار، لما يمثله اللاعب الراحل في قلوب الأنصاريين الذين عرفوه قائدا في الملعب، خلوقا مهذبا، أعطى للأنصار الكثير.. إنا لله وإنا إليه راجعون". أصيب عطوي برصاصة طائشة في رأسه في منطقة "الكولا" ببيروت، خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية.

وكان اللاعب محمد عطوي، قد لعب في صفوف أندية التضامن- صور، والإخاء الأهلي- عاليه، قبل أن يوقع لنادي الأنصار في العام 2008.