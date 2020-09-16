قطر تعلن عن إنشاء وكالة خاصة لأمن المعلومات لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج.. ما سبب سخرية مستشار نتنياهو أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك اعتقال داعية يمني انتقد التطبيع مع اسرائيل ومصيره مجهول منذ اسبوع البحرين تنفجر من الداخل وتعلن.. التطبيع لا يمثل شعبنا ولن يثمر يوم أسود على الحوثيين في مأرب.. ”رحوم“ و ”الحدباء“ تبتلع مليشياتهم والقتلى والأسرى بالعشرات وتباشير النصر تلوح من ”جبل مراد“ (آخر المستجدات) مقطع فيديو لناشطة سعودية يثير الغضب والجدل بفعلها أثناء الاستماع للقرآن - فيديو انجاز سيغير معادلات العالم ينطلق من تركيا ... بيرقدار يعلن عن أول سيارة طائرة .. فيديو الإمارات تعلن تحركها لتطوير موانئ إسرائيل ومناطقها الحرة ميسي يترك برشلونة وشأنه لهذه الأسباب
دعت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالاردن، المواطنين إلى التحقق من حماية حسابهم عند استخدام تطبيق واتساب.
وقالت "الجرائم الإلكترونية" في منشور سابق لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك": "لدى استخدامكم لتطبيق واتس اب عليكم تشغيل خيار التحقق بخطوتين لحماية حساباتكم من الاختراق او السرقة على التطبيق".
وأضافت، "لدى قيامكم بتفعيل هذا الخيار ستقومون باختيار رمز أمان مكون من 6 ارقام وعليكم توثيق الرمز بالبريد الالكتروني الخاص بكم".