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أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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دعت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالاردن، المواطنين إلى التحقق من حماية حسابهم عند استخدام تطبيق واتساب.

وقالت "الجرائم الإلكترونية" في منشور سابق لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك": "لدى استخدامكم لتطبيق واتس اب عليكم تشغيل خيار التحقق بخطوتين لحماية حساباتكم من الاختراق او السرقة على التطبيق".

وأضافت، "لدى قيامكم بتفعيل هذا الخيار ستقومون باختيار رمز أمان مكون من 6 ارقام وعليكم توثيق الرمز بالبريد الالكتروني الخاص بكم".

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