المعارك تشتعل في 6 مناطق بـ”قيفة“ ومليشيا الحوثي تهاجم في ”قانية“

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية، الأحد 9 اغسطس/آب، بسقوط قتلى وجرحى واسرى من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقلت وكالة الانباء الرسمية ”سبأ“ عن المصادر قولها ان ”المواجهات اندلعت صباح اليوم عقب هجوم لمليشيا الحوثي جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية“.

وأكدت المصادر ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت الهجوم وكبدت المليشيا خسائر كبيرة، حيث قتل اكثر من 10 وتم أسر 13من عناصر المليشيات.

وفي بلاد "قيفة" بمديرية القريشية، اندلعت معارك بين المقاومة الوطنية وميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، في حين ما تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.