نصيحة محمد علي الحوثي لوزير الخارجية الأمريكي

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وجه القيادي في المليشيات الحوثية محمد علي الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى ، نصيحة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, طالب من بومبيو بأن يرشد رئيسه للقبول بقرار الكونغرس لإيقاف الحرب على اليمن.
وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أنصح بومبيو إرشاد رئيسه للقبول بقرار الكونغرس الداعي لإيقاف الدعم الأمريكي للعدوان على اليمن".
وأضاف "ليثبت للعالم أن دعم أمريكا ليس السبب في استمرار الحرب على اليمن وحتى يتضح للعالم بعد من المتسبب بإطالة الحرب إن وجد".