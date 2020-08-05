تعرف على قائمة الضحايا العرب والأجانب في انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت منظمات ودول اليوم، عن حصيلة ضحاياها جراء الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وخلّف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأفادت السفارة المصرية ببيروت في بيان، بأن أحد مواطنيها يدعى إبراهيم عبد المحسن القفاص، قتل نتيجة الانفجار، معربة عن تعازيها لأسرة الضحية، دون التطرق لملابسات مقتله.

ولفتت السفارة المصرية إلى أن مواطنين مصريين أبلغوها باختفاء زميلهم المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، منوهة إلى أنه كان متواجدا قرب موقع الانفجار.

ودعت السفارة من لديه معلومات عنه إلى التواصل معها، مؤكدة أنها تتابع جهود البحث عن المفقود مع السلطات اللبنانية.

كما أصيب طالبان يمنيان في الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية، وفقا ما أعلنته السفارة اليمنية في بيروت.

وضمن الضحايا العربية، ذكرت السفارة المغربية ببيروت في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن مواطنة مغربية، تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية، أصيبت بكسور على مستوى القدم جراء الانفجار.

وأشارت السفارة إلى أن المواطنة المغربية تتلقى العلاج بإحدى المؤسسات الصحية اللبنانية.

وقال السفارة اليمنية: "نتيجة للحادث الأليم والانفجار الكبير الذي حصل هذا في بيروت، نطمئن الجميع أن أفراد الجالية اليمنية بخير وعافية".

وأضافت في بيان لها نشره حساب وزارة الخارجية اليمنية بموقع "تويتر"، أن "اثنين من الطلاب أصيبوا بجروح خفيفة تم علاجهم وغادروا المستشفى"، مؤكدة أنها "على تواصل معهم".

ودعت السفارة، مواطني اليمن المقيمين في بيروت إلى اتخاذ الحيطة وعدم التحرك إلا للحاجة، معبرة عن استعدادها لتقديم العون والمساعدة للبنان.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن السفارة الأسترالية في بيروت "تضررت بشكل كبير" جراء الانفجار، لكن "الموظفين فروا دون إصابات خطيرة".

وأضاف موريسون، في تصريحات لشبكة "ناين نتوركس" الأسترالية: "يؤسفني أن أبلغكم أن أستراليًا قُتل في هذا الانفجار المروع".

ومن نيويورك، أعلن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات متلفزة، عن إصابة 48 من موظفي الأمم المتحدة و27 من أفراد أسرهم وثلاثة من زوارهم نتيجة انفجار بيروت، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.

على النحو ذاته، ذكرت السفارة الروسية في بيروت عبر بيان، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار، وأصيبت موظفة بجروح طفيفة؛ إثر تشظي زجاج نوافذ حطمها الانفجار.

وأفادت سفارة كازاخستان في بيان، بإصابة السفير بجروح (لم تذكر مدى خطورتها)، وتضررت أجزاء من مبنى السفارة جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة هولندا عبر بيان، عن إصابة خمسة من موظفيها جراء الانفجار.

بدورها، أعلنت قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" في لبنان عن إصابة بعض أفرادها (لم تذكر عددا) جراء الانفجار.

وقالت "يونيفيل" في بيان، إنه نتيجة للانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، تضررت إحدى سفننا التابعة لفرقة العمل البحرية التي رست بالميناء، ما أدى إلى إصابة بعض أفرادها بجروح، حالة بعضهم "خطرة".

وأضافت: "نقوم بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، فيما تقوم يونيفيل حاليا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة".