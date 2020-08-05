شاهد.. مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار وصور مروعة لحجم الكارثة والدمار

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هز انفجار ضخم مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، أودى بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وجرح نحو 4000 آخرين في العاصمة اللبنانية.
وفي آخر مستجدات الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، نقلت وسائل اعلام لبنانية عن مدير عام الجمارك بدري ضاهر، علمه بوجود مادة نيترات الأمونيوم(التي قيل انها تسببت في الانفجار) في أحد عنابر مرفأ بيروت، بل إنه تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
ضاهر كشف أنه قدم قبل هذا الطلب 8 طلبات، الأول كان في 27 يناير 2014، تلاه آخر في 5 ديسمبر من العام نفسه.
وتوالت الطلبات بعد ذلك بتواريخ من بينها 20 مايو عام 2016، و13 أكتوبر من العام نفسه. فضلا عن 19 يوليو عام 2017، مشيرا إلى أن القضاء لم يتحرك أمام الخطابات التي أرسلها.
فيما يلي ينشر مأرب برس صورا لحجم الدمار الذي خلفه الانفجار..