بعد أن تغنوا بمنجزهم أمام مناصريهم .. الإدارة الأمريكية تكذب الحوثيين

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 821

نفت القيادة المركزية الأمريكية،، اسقاط مليشيا الحوثي لطائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن.

ووفقاً لوكالة "اسوشيتد برس"، قال الجيش الأمريكي إنه لم يتم فقد أي طائرة أمريكية، رداً على "مزاعم الحوثيين اسقاطهم لطائرة بدون طيار أمريكية الصنع فوق الحدود الشمالية لليمن مع السعودية".

وقالت الوكالة إن قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين أظهرت لقطات لمقاتلين يتجمعون حول طائرة بدون طيار أطلقت يدوياً ويبدو أنها تحتوي على ثقوب طلقات نارية، مشيرة إلى أن "الطائرة المسيرة تعمل بالبطارية ولديها كاميرا، ويبدو أنها أصيبت برصاصة".

وبحسب الوكالة" كان على ذيل الطائرة شريط لاصق يحمل ما بدا أنه شعار النخلة والسيوف المتقاطعة للمملكة العربية السعودية، مكتوبة بالعربية وهو نقش شائع على الطائرات السعودية.

لكن وكالة "اسوشيتد برس" أكدت أنه لا يعرف عن الجيش السعودي الذي يقاتل الحوثيين منذ عام 2015 تشغيل هذه الطائرة بدون طيار.

وأشارت إلى أن القوات الخاصة الأمريكية تستخدم طائرة بدون طيار في أعمال المراقبة، ومع ذلك، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت لاحق أنه لا توجد مؤشرات على فقدان أي طائرة أمريكية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية لوكالة "اسوشيتد برس" أن "جميع الأصول العسكرية الأمريكية قد تم حسابها".

والأحد الفائت، أعلنت مليشيا الحوثي بواسطة متحدثها العسكري، يحيى سريع، أن دفاعاتها الجوية اسقطت طائرة استطلاع أمريكية من نوع ( آر كيو20) قبالة جيزان جنوبي السعودية.