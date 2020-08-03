دولة خليجية تمنع 31 دولة في العالم من دخول أراضيها الا بشرطين

الإثنين 03 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، ليل الأحد الاثنين، ضوابط جديدة لدخول البلاد للقادمين من 31 دولة مشمولة بالحظر في ظل تعليمات السلطات الصحية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلا عن بيان إدارة الطيران المدني الكويتية أنه لن يسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد سواء أكان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات ترانزيت من دولة أخرى غير مشمولة ما لم يستقروا في بلد الترانزيت 14 يوما.

وأضاف البيان أنه يتعين على الوافد بعد البقاء في بلد الترانزيت لمدة 14 يوما إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد "بي سي آر" وتقديم شهادة معتمدة تثبت خلوه من المرض على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد.

والسبت الماضي، أعلن الطيران المدني الكويتي حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية، وشمل القرار دول الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين‏ وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا.

كما شمل نيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفو.

يذكر أن الكويت سجلت نحو 67 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وما يربو على 400 وفاة.

وبدأت خطة من 5 مراحل في بداية يونيو لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس، فيما لا يزال حظر التجول الجزئي ساريا.