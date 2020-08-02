تدوينة رونالدو تحسم مستقبله

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كتب النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، تدوينة على حسابه بإنستغرام، وضع من خلالها حدا للتكهنات المتعلقة بمستقبله مع بطل الكالتشيو.

ونشر "الدون" تدوينة عبر حسابه على "إنستغرام"، عقب تتويج يوفنتوس بلقب الكالتشيو التاسع على التوالي قال فيها: "سعيد بتحقيق آخر لقبين، من 9 تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس".

وأضاف: "يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك.. عامًا بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل.. دعنا نذهب للتتويج الثالث".

وتشير كلمات رونالدو إلى أنه مستمر مع يوفنتوس، في الموسم المقبل، لحصد لقبه الثالث في الدوري الإيطالي.

ويستعد البيانكونيري حاليا لمواجهة ليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر ذهابا في فرنسا