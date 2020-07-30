قاعة أفراح تتحول إلى مأتم بسبب وفاة العريس قبل وصوله بلحظات القضاء الفرنسي يرفض طلب ترحيل صهر بن علي إلى تونس اليمن يقطف أولى ثمار اتفاق الرياض وترحيب دولي الحكم بالسجن 8أشهر على المطربة المغربية الشهيرة دنيا بطمة في قضية فضح شخصيات شهيرة وابتزاز فنانين وفاة في كل دقيقة ...كورونا في أمريكا لا تبقي ولا تذر مقرب من الديوان الملكي السعودي ينقلب على السيسي الحوثيون يعيشون في رعب خوفا من هروب وزراء ومسئولين إلى مناطق الشرعية وإجراءات بفرض الإقامات الجبرية عليهم ”هادي“ يلتقي رئيس الوزراء المُكلّف ويوجهه بالابتعاد عن الحسابات الضيقة والأخير مُمتن ”واشنطن“ ترحب بـ”إعلان الرياض“ وتؤكد ان ”الوحدة اليمنية أمر ضروري“ قوات ”الشرعية“ تحرر عدد من المواقع في ”صرواح“ وتصل إلى ”تبة الشائف“
قطفت المناطق اليمنية المحررة، أولى ثمار «اتفاق الرياض»، بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، ضمن حزمة قرارات، أبرزها تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة خلال 30 يوماً.
وأعلنت السعودية، فجر أمس، موافقة الحكومة اليمنية و«المجلس الانتقالي الجنوبي» على آلية قدّمتها لتسريع العمل بـ«اتفاق الرياض» عبر نقاط تنفيذية، تشمل استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وإعلان «الانتقالي الجنوبي» التخلي عن الإدارة الذاتية.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أن الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.
ولقيت الجهود السعودية للتقريب بين الحكومة و«الانتقالي الجنوبي» ترحيباً دولياً واسعاً.
وقالت واشنطن إن تنفيذ «اتفاق الرياض» يمثل «خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني».
كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الاتفاق «خطوة أساسية تجاه تسوية سلمية مستدامة للصراع في اليمن»، مشيراً إلى «إحراز تقدم مهم».