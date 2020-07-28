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أنهيار منزل سكني في منطقة باب بالعاصمة صنعاء ووفاة 3أشخاص

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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قالت مصادر محلية ان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انهيار منزل بمنطقة باب بالعاصمة صنعاء.

وأفاد المصدر ، بأن عددا من الضحايا سقطوا في انهيار منزل سكني من 4 طوابق أمام هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأكد مصدر أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث و3 جرحى، وأن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال جارية من فرق الدفاع المدني والفرق الطبية.

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