الرغبة المستمرة في تناول هذه الأطعمة تدل على وجود أمراض مخفية أنهيار منزل سكني في منطقة باب بالعاصمة صنعاء ووفاة 3أشخاص هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط اليمنية بمطار جدة ...بسبب خلل فني البحرين...أحكام بالسجن وغرامات مالية على مسؤولين في البنوك أول دولة خليجية تعلن انتصارها على فيروس كورونا تركيا تكشف عن قدرات عسكرية جديدة .. تعرف على السلاح الجديد انسلاخ الناصري وتحوله الى ”مليشيا مأجورة“.. تحضيرات مكثفة لـ”انقلاب رابع“ في اليمن حادث مروع في المحويت.. وفاة وإصابة 16 شخص من قرية واحدة كانو في طريقهم لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك تقرير بريطاني: مال إماراتي يشتري ولاءات لـ”طارق صالح“ بتعز القضاء الكويتي يلاحق واحدة من أشهر فنانات الخليج بعد تورطها في الجرم الموثق
قالت مصادر محلية ان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انهيار منزل بمنطقة باب بالعاصمة صنعاء.
وأفاد المصدر ، بأن عددا من الضحايا سقطوا في انهيار منزل سكني من 4 طوابق أمام هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.
وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وأكد مصدر أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث و3 جرحى، وأن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال جارية من فرق الدفاع المدني والفرق الطبية.