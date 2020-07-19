دولة خليجية تطيح ب5 من رؤساء شركات تابعة للصندوق السيادي وتغيير 15 شركة أخرى

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قررت السلطات العمانية إعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي للسلطنة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، الأحد، إن جهاز الاستثمار العماني أعاد تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها في إطار مراجعة شاملة للشركات المملوكة للدولة.
وتضمن ذلك تغيير رؤساء مجالس إدارة خمس شركات.
وأقامت سلطنة عُمان جهاز الاستثمار الشهر الماضي ليتملك ويدير معظم الأصول العائدة لصندوق الثروة السيادي للدولة ولوزارة المالية.