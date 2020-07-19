دولة خليجية تطيح ب5 من رؤساء شركات تابعة للصندوق السيادي وتغيير 15 شركة أخرى

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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