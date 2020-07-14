تفاصيل مخطط تقسيم اليمن وإزاحة ”هادي“ والإسم المرشح لخلافته ومن يقف وراء المخطط وسر تخوف ”الاصلاح“ عاجل: سقوط صاروخ باليستي حوثي على أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب ارتفاع خيالي لمبيعات الشقق في تركيا ... وهذه ارقامها اجتماع استثنائي للحكومة.. فند ”مغالطات الانتقالي“ بخصوص الرواتب وخفايا بيانه الأخير وناقش مستجدات مشاورات الرياض ومسودة ”غريفيث“ وزير بريطاني شهير يعين في منصب هام بالسعودية إعلان مزيف يرغم رغد صدام حسين لكشف الحقيقة بعد تطور الخلاف والاختلافات .. أوروبا تبحث خياراتها مع تركيا... والأخيرة ترد 5 من قيادات الحكومة ”الشرعية“ يعودون إلى ”سقطرى“.. من هم؟ أول دولة عربية تعلن موعد انتهاء فيروس كورونا في أراضيها شاهد صورة الزوج الأسود الذي أختطف قلب السعودية رهف القنون وأنجبت منه
أفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، قبل قليل (8: مساء الثلاثاء 14 يوليو/تموز)، بسقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية، سقط في أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب.
ولم تذكر المصادر تفاصيل اخرى عن اضرار الانفجار.