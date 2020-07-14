عاجل: سقوط صاروخ باليستي حوثي على أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، قبل قليل (8: مساء الثلاثاء 14 يوليو/تموز)، بسقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية، سقط في أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب.

ولم تذكر المصادر تفاصيل اخرى عن اضرار الانفجار.