زوجة المؤسس عثمان تشعل جدلا واسعا في تركيا والوطن العربي وزوجها يوضح

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أثارت الفنانة التركية فهرية أفجين، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها رفقة طفلها "كاران" من زوجها النجم التركي ?بوراك أوزجيفيت?، بطل المسلسل التركي التاريخي "المؤسس عثمان"، وعلّقت على الصور بالقول :"ذو النظرة الحادّة كأبيه".
وظهر الطفل وهو ينظر بعينيه بشكل حاد مثل أبيه تمامًا في المسلسل التاريخي، ما أثار جدلا بين متابعيها الذين تفاجأوا بهذه النظرة من طفل صغير.
وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، إذ تخطى عدد معجبيها الـ2 مليون إعجاب، إضافة للكثير من التعليقات التي تحدثت عن الشبه الكبير بين الطفل وأبيه، ولاسيما لنظرة العينين.
من جانبه رد "بوراك"، على تعليق زوجته فهرية ووصف نظرات ابنه بـ"الذئب"، وكتب: "ذو نظرة الذئب خاصتي".
ويحظى المسلسل التركي "المؤسس عثمان"، بمتابعة كبيرة في عشرات الدول وحقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول الذي تم الانتهار من عرضه الأسبوع قبل الماضي.