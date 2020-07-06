ما حقيقة تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة في السعودية ؟ توضيح رسمي

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نفت مؤسسة النقد السعودية صحة مايتداول بشأن تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة "حيث أوضحت عدم صحة ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن توجه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة".

وأكدت المؤسسة في بيان لها علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

وأكدت أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف بشكل مستمر واتخاذ مايلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه بتمديد عدد من المبادرات بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين.

كما وجه الملك سلمان، بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين لـ3 أشهر، وتمديد صلاحية الإقامة للوافدين لـ3 أشهر دون مقابل.