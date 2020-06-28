تركيا تعلن عن إنجاز عالمي كبير ... نجاح العلاج الإشعاعي لمصابي كورونا

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت مديرية الصحة في ولاية ديار بكر التركية عن نجاحها في علاج مريض بفيروس كورونا، عبر إخضاعه لطريقة العلاج الإشعاعي.

وقال مدير صحة الولاية، جيهان تكين، خلال مؤتمر صحفي: "قمنا بتنفيذ مشروع العلاج الإشعاعي لأول مرة على مريض في ديار بكر".

وأوضح تكين، أن المريض كان في وحدة العناية المركزة، مبينا أن الكادر الطبي نال ثمرة إخضاعه للعلاج الإشعاعي التركي.

وأضاف: "أود أن أزف لديار بكر وتركيا والعالم برمته، بشارة تحول نتيجة فحص الكشف عن الفيروس لدى هذا المريض من الإيجابية إلى السلبية".

من جانبه، قال أركان بايصل، رئيس أطباء مستشفى غازي يشارغيل للتعليم والبحوث في ديار بكر، إن الكادر الطبي، وافق على إخضاع المريض لمشروع العلاج الإشعاعي، بعد الكشف عن إصابته بكورونا.

ومنتصف مايو الماضي، قالت مؤسسة «RD Global INVAMED» في بيان، إن "طريقة العلاج الإشعاعي التركي" تقضي بشكل كامل على الكائنات المجهرية والبكتيريا والفيروسات، دون أن تصيب الخلايا والحمض النووي "DNA" بأي أضرار.

وذكرت أن "TurkishBeam" ظهر نتيجة 3 سنوات من عمليات بحث وتطوير أجرتها المؤسسة ذات الأصول التركية، والتي تعتبر من الشركات المهمة في صناعة الأجهزة الطبية بالعالم.