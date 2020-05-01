توجيهات للجيش الوطني برفع الجاهزية القتالية

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 1571

شدد مساعد وزير الدفاع اللواء الركن خالد الأشول على أهمية رفع الجاهزية القتالية للقوى البشرية والأسلحة والمعدات والرد على أي خروقات حوثية.

وأشار إلى رفض المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة لمواجهة وباء "كورونا" رغم إعلان التحالف والحكومة مبادرة وقف إطلاق النار والتزام الجيش بذلك.

جاء ذلك خلال زيارته لأبطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط والمواقع الأمامية بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

كما زار مساعد وزير الدفاع ومعه العميد أحمد مرح مدير دائرة التخطيط والعميد الركن أحمد البعداني مدير مكتب وزير الدفاع، اللواء 117 مشاه واللواء 159 مشاه واللواء 177 مشاه ولواء المجد وقيادة الشرطة العسكرية فرع البيضاء وقيادة قوات الأمن الخاصة فرع البيضاء والمستشفى الميداني بمحور البيضاء.

وخلال الزيارة نقل اللواء الأشول إلى أبطال الجيش الوطني تهاني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي, ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بمناسبة العيد الـ30 لتحقيق الوحدة، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد مساعد وزير الدفاع بالروح القتالية والمعنوية العالية التي يتمتع بها الأبطال في جميع ميادين الشرف والبطولة.. مشيداً بالانتصارات التي حققوها في مختلف الجبهات ردًا على خروقات مليشيا الحوثي للهدنة.. ومثمّنا الدعم والإسناد الذي يقدّمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لأبطال الجيش في مختلف الجبهات والميادين.