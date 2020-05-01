اغتيال مسئول امني رفيع في اليمن

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اغتيل مسؤول أمني وثلاثة من مرافقيه، الثلاثاء، بعبوة ناسفة استهدفت سيارتهم، في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة، أن مدير أمن مديرية شبام ‎حضرموت، النقيب صالح بن جابر، قضى مع مرافقيه من جراء الانفجار، وذلك أثناء الإشراف على تنفيذ قرار حظر التجوال بالمديرية للحد من تفشي وباء كورونا.

وأشار إلى أن الانفجار، الذي حدث في منطقة حوطة أحمد بن زين، أسفر أيضا عن إصابة شخص آخر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف حتى اللحظة، كما لم يصدر أي تعليق عن السلطات الرسمية حول العملية.

يذكر أن مدير أمن شبام تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال الفترة الماضية، وتعد مديرية شبام من أكثر المديريات التي تشهد حوادث قتل واغتيال.