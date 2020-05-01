اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في أبين

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر محلية أن لجنة وساطة نجحت، اليوم الأحد، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني ، ومليشيات المجلس الانتقالي ، في محافظة أبين بعد مواجهات استمرت نحو عشرة أيام.

وأفاد مصدر عسكري بأن وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني ومليشيات المجلس الانتقالي، يدخل حيز التنفيذ، فجر اليوم، أول أيام العيد، ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد.

وأضاف أن الاتفاق تضمن السماح بمرور المسافرين من مناطق المواجهات بين الطرفين، التي تمتد بين مدينتي شُقرة وزُنجبار الساحليتين شرق أبين.

وتشهد مناطق شرق مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين، منذ 11 مايو الجاري، مواجهات وعمليات قصف متبادل بين الجيش الوطني ومليشيات المجلس الانتقالي، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 نوفمبر الماضي.