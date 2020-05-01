اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في أبين حسناء في البيت الأبيض تكشف فضيحة جديدة لترامب تعرف على «الغرفة السرية» التي يختبر فيها الأسلحة النووية الأمريكية ضاحي خلفان يصاب بالهوس من تدخل تركيا في ليبيا ... فكيف عبر عن غيضه وغضبه ؟ محافظة مأرب تعلن حظر التجوال وتغلق منافذها البرية رسميا.. الحكومة الإسبانية تعطي الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الاسباني احتجاجات وسخط في قطر ثلاث دول إسلامية تفطر على رؤية كوكب "عطارد".. تعرف عليها للنساء فقط .. وصفة سحرية من ماء البصل لإطالة الشعر قطر تكشف عن خطط جديدة ..لمنع الهجوم الذي قاد إلى الحصار
قالت مصادر محلية أن لجنة وساطة نجحت، اليوم الأحد، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني ، ومليشيات المجلس الانتقالي ، في محافظة أبين بعد مواجهات استمرت نحو عشرة أيام.
وأفاد مصدر عسكري بأن وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني ومليشيات المجلس الانتقالي، يدخل حيز التنفيذ، فجر اليوم، أول أيام العيد، ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد.
وأضاف أن الاتفاق تضمن السماح بمرور المسافرين من مناطق المواجهات بين الطرفين، التي تمتد بين مدينتي شُقرة وزُنجبار الساحليتين شرق أبين.
وتشهد مناطق شرق مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين، منذ 11 مايو الجاري، مواجهات وعمليات قصف متبادل بين الجيش الوطني ومليشيات المجلس الانتقالي، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 نوفمبر الماضي.