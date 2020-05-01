عاجل: اليمن والسعودية وعدة دول يعلنون غدا المتمم لشهر رمضان

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اعلنت اليمن و السعودية وعدد من الدول أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
واعلنت العراق والأردن والإمارات واليمن وقطر وتركيا والسعودية غدا السبت المتمم لرمضان والأحد أول أيام العيد.
وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان ، الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقالت الوزارة في بيان لها، " ثب لدى وزارة الأوقاف والإرشاد تعذر رؤية هلال شهر شوال بعد التحري مساء هذا اليوم ، وبذلك يكون يوم غد ( السبت الموافق 23/ مايو/ 2020 ميلادية هو المكمل عدة شهر رمضان ثلاثين يوما .. وبعد غد الأحد 24/ مايو /2020 هو الأول من أيام عيد الفطر المبارك".
ورفعت وزارة الأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وأبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلة المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وسلام وأمان ونصر لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والاسلامية إنه جواد كريم.
*هيئة تحرير مأرب برس تهنئ الشعب اليمني والشعوب العربية والاسلامية بعيد الفطر المبارك.