الرئيس الأمريكي يبعث برقية للرئيس ”هادي“ ويتحدث عن ”حل دائم وعادل“

الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 21 مايو/أيار، إنه يتطلع إلى حل عادل ودائم لأزمة اليمن.

جاء ذلك في رسالة وجهها ترامب للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهنئا إياه بمناسبة العيد الثلاثين لاعلان الوحدة اليمنية.

وبحسب وكالة ”سبأ“، فان هادي تلقى برقية تهنئة من ترامب قال فيها: ”نيابة عن شعب الولايات المتحدة الأمريكية أتقدم إليكم وعبركم إلى الشعب اليمني، بالتهاني بمناسبة احتفالكم بالعيد الثلاثين ليوم الوحدة الوطني“.

وأضاف ترامب: ”تقدر الولايات المتحدة الشراكة القائمة بين حكومتينا، كما نقدر جهودكم لتحقيق السلام“.

وتابع مخاطبا هادي: ”بالعمل معا، نتطلع إلى تحقيق حل عادل ودائم باليمن“.