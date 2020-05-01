فيروس كورونا يكبد المانيو خسائر ضخمة.. تعرف إلى قيمتها

الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تراجعت قيمة الأرباح الأساسية لمانشستر يونايتد بنسبة 32 في المئة- الموقع الرسمي للمانيو

بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تراجعت قيمة الأرباح الأساسية لمانشستر يونايتد بنسبة 32 في المئة لتصل إلى 27.9 مليون جنيه إسترليني.

وحُرم جمهور كرة القدم حول العالم من المباريات المباشرة لنحو شهرين، وتوقفت معظم مسابقات الدوري الاحترافية في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وعانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لتوفير أموال، ولجأ بعضها لمنح إجازات للطواقم وعاد اللاعبون إلى التدريبات على أمل استئناف المباريات خلف أبواب مغلقة الشهر المقبل.

قال النادي في بيان: "تأثير الوباء وإجراءات مكافحة انتشاره مستمرة في تعطيل الأعمال بطرق مختلفة وخاصة في ما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني والأعمال في يوم المباراة".