رونالدو يكشف عن أحدث مشاريعه خارج ميدان كرة القدم

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عن أحدث مشاريعه خارج ميدان المستديرة

وأطلق رونالدو سلسلة من النوادي الصحية بالتعاون مع شركة Crunch تحت مسمى CR7 Crunch Fitness.

وشارك رونالدو متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي في أول فيديو له للإعلان عن الصالات الرياضية والموقع الإلكتروني الخاص بها بسلسلة من التمارين لرفع اللياقة البدنية خلال فترة الحجر المنزلي، تضمنت 7 تمارين مختلفة.

يشار إلى أن النجم البرتغالي رونالدو عاد إلى إيطاليا يوم الاثنين الماضي، لكن يجب عليه الالتزام في منزله 14 يوما قبل الانضمام لزملائه في الفريق الإيطالي ومعاودة التمرينات، لإمكانية محتملة باستكمال الدوري الذي توقف تحت وطأة وباء "كوفيد-19".