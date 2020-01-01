السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 117

قال الناشط الحقوقي البراء شيبان إن الحوثيين في عام 2015 كانوا يسيطرون على أغلب الأراضي اليمنية وقد هزموا وطردوا من هذه الأراضي، والأمور اليوم عادت لمربعها الأول بأن المشكلة بين اليمنيين والحوثيين وليس بين الحوثيين والسعودية كما يروجون. وأضاف في تصريحات لحلقة (الجمعة) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الأحداث أظهرت رفض الحوثيين للسلام، واستغلالهم لكل هدنة لفرض أمر واقع جديد على الأرض من خلال التصعيد.

،وأكد أن هناك مشكلة حقيقية داخل الشرعية اليمنية وعلى الشرعية العمل على حلها بأسرع وقت، مشيرا إلى أن الضغوط الدولية حول اتفاق الحديدة -الذي لم ينتج أي شيء عنه ولم تطبق بنوده- تتجه ضد الحكومة الشرعية فقط. بالمقابل، قال المحلل السياسي أحمد المؤيد إن قوات الحوثي سيطرت بشكل كامل على منطقة نهم وقد تجاوزت هذه المنطقة لما بعدها، وأرجع عدم إعلان جماعة الحوثي لما حدث في نهم لاستمرار المعارك وأنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب حسب قوله، وأضاف أن إعلان وزارة الدفاع اليمنية عن الانسحاب التكتيكي يعتبر هزيمة نكراء لجيش الشرعية.

وأعاد أسباب فشل الجيش التابع للحكومة الشرعية إلى سيطرة حزب الإصلاح اليمني عليه، وأن كل القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فشلت ولم تستطع أن تقدم شيئا على الأرض على الرغم من الدعم الدولي المقدم لها. من جهته، قال الباحث بقضايا الشرق الوسط سيغورد نيوباور إن الحكومة اليمنية الشرعية تواجه العديد من المصاعب كونها حكومة منفى ولا تستطيع التحرك على الأرض، ناهيك عما تتمتع به جماعة الحوثي من سهولة تجنيد المرتزقة والحصول على المال، وكل هذه العوامل تزيد من تعقيد الأمور.

ناقش برنامج "ما وراء الخبر" بحلقة امس الجمعة (2020/1/24) أبعاد ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية عن "انسحابات تكتيكية" من مواقعها خلال مواجهات مع الحوثيين بنهم شرق صنعاء، وتساءلت: لماذا اتجه الحوثيون للتصعيد؟