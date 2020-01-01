أميركا:تم تشخيص34عسكريا بإصابات في المخ عقب الضربة الإيرانية

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - رويترز

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إنه تم تشخيص 34 عسكريا بإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان للصحفيين إن ثمانية عسكريين نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا تم نقلهم إلى الولايات المتحدة