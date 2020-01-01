”مأرب برس“ يحصل على أسماء ضحايا ”مجزرة حي الروضة“ بمأرب التي ارتكبها الحوثيون اليوم.. جميعهم من أسرة عضو برلماني سقط الصاروخ على منزله

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أكدت مصادر طبية، مساء الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، مقتل اثنين مدنيين أحدهم امرأة، وإصابة أربعة آخرين، في هجوم بصاروخ باليستي استهدف حي الروضة السكني بمدينة مأرب (شرقي اليمن).

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ان جميع القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن جميعهم من أهالي منطقة ”السوادية“ بمحافظة البيضاء، ومن اسرة عضو مجلس النواب الشيخ حسين بن حسين السوادي، حيث سقط الصاروخ على منزله.

وحصل ”مأرب برس“، على أسماء الضحايا، وهم كالتالي:

القتلى

ـ عائشة عبدالسلام السوداي ـ 35 عام

ـ امرأة لم يتم التعرف عليها

الجرحى

ـ مسعد حسين حسين السوداي ـ 40 عام

ـ أنور حسين حسين السوادي ـ 30 عام

ـ أمة الرحمان مسعد حسين حسين السوداي

ـ امل أنور حسين حسين السوادي ـ 21 عام