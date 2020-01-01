السيسي يستكشف النفط غربا وسط توتر مع تركيا

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- الشرق الأوسط

عدد القراءات 277

أعلنت مصر، أمس، عن توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول في غرب البحر المتوسط ومناطق صحراوية قريبة من الحدود الليبية، وذلك بموازاة تجديد القاهرة تحذيراتها لتركيا، من دون تسميتها، «من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن منطقة شرق المتوسط واستقرارها».

ووقّع وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس «9 اتفاقيات بترولية مع مسؤولي أربع شركات بترول عالمية، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى نحو 3. 452 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 84 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئراً».

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن الصومال عرض على تركيا التنقيب عن النفط في مياهه الإقليمية بعدما وقّعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة فائز السراج في طرابلس لتحديد مناطق السيادة البحرية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأضاف إردوغان: «هناك عرض من الصومال... يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضاً... هذا مهم جداً بالنسبة إلينا.... لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك».