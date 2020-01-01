عاجل: سقوط صاروخ باليستي قرب أحد مساجد ”مأرب“ وأنباء أولية تفيد بسقوط عدد من الجرحى

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر محلية، (قبل قليل مساء الاثنين 20 يناير/كانون الثاني)، بسقوط صاروخ باليستي بالقرب من مدينة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”صاروخ باليستي سقط قرب مدينة مأرب“، مؤكدة ان الانفجار تسبب في تضرر عدد من المنازل المجاورة.

وأشارت المصادر الى ان هناك أنباء عن سقوط خمسة جرحى كانوا يتواجدون في أحد المساجد القريبة من مكان الانفجار.