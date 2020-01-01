ماذا قالت السعودية عن هجوم مأرب وسقوط عشرات الضحايا من جنود الحماية الرئاسية ومدنيين؟

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 893

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وامس الاحد اوضح المتحدث باسم الجيش اليمني أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي المتمردة على محافظة مأرب واستهدف المصلّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من أبطال القوات المسلحة (من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى) ومن المدنيين.