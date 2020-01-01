أمن شبوة يمهل محتلي المباني الحكومية أسبوعا للمغادرة

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أمهلت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، أسبوعا واحدا للعناصر المسلحة التي تحتل المباني الحكومية بمدينة عتق مركز المحافظة.
وأكدت اللجنة الأمنية في اجتماعها مساء أمس، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة، وإخراج العناصر المسلحة بالقوة بعد استكمال الاجراءات من النيابة العامة وإحالة المعتدين إلى القضاء.
في السياق، قالت اللجنة إن عملية التبادل للأسرى مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أتت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وللمساعي السعودية التي تأتي في إطار تنفيذ اتفاق الرياض.
وأضافت إنها تعاملت بمسؤولية في قضية الأسرى بحسن المعاملة والاستعداد لإتمام عملية التبادل منذ وقت مبكر، إلا أن العرقلة كانت تأتي من طرف المجلس الانتقالي، غير إن إغلاق هذا الملف خطوة إيجابية.