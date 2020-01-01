نهاية مأساوية لشاب يمني في اليونان

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت الشرطة اليونانية عن مقتل شاب يمني طعناً على يد مسلحين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأوضحت، أن مهاجرا يمنياً يبلغ من العمر 20 عاماً، لقي حتفه الخميس، متأثراً بجراح أصيب بها بعد تعرضه للطعن في مخيم موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأشارت إلى أنه تم نقل الشاب اليمني إلى مستشفى في الجزيرة، ولكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

ولم تذكر الشرطة اليونانية بعد تفاصيل الجريمة ودوافعها، ولكنها قامت بعمليات اعتقال في المخيم دون ذكر هوية الجاني.