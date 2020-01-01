3 مقترحات أممية لحل الأزمة اليمنية والحكومة ”الشرعية“ تحذر مجلس الأمن الدولي

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الخميس، أنه قدّم 3 مقترحات لمجلس الأمن الدولي، للمساعدة في حل الأزمة اليمنية المستمرة للعام الخامس على التوالي.



وتشمل المقترحات؛ التشجيع على المحافظة على خفض الأعمال العدائية، وتقديم الدعم الكامل لاتفاقيتيْ الحديدة، والرياض، والإسراع بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.



وقال ”غريفيث“، أن "ملف تبادل السجناء (بين الحكومة والحوثيين) ينبغي أن يتم بالآلاف وليس فقط بمجرد إطلاق سراح 6 سجناء كما تم مؤخرا".



وأكد في إحاطته لمجلس الأمن الدولي إنه وجد "موقفا موحدا من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إزاء الوضع في اليمن".



وأوضح أن "خفض الأعمال العدائية باليمن، في الأونة الأخيرة، لا يعني أن الشعب اليمني لا يعاني بشكل يومي".



وتايع: "اليمنيون لا يزالون يعانون على أساس يومي، بالرغم من الحديث عن خفض الأعمال العدائية وقلة عدد الضربات الجوية في الآونة الأخيرة".



شكوى وبشرى

وأوضح أن "الأزمة الأخيرة بالمنطقة -في إشارة إلى التوتر بين واشنطن وطهران- هددت المكاسب التي شهدناها، ولكن يبدو أن هذه الأزمة قد انتهت بالفعل".

واشتكي خلال الجلسة، من استمرار فرض القيود على حركة أفراد البعثة الأممية في الحديدة، مشيرًا أن ذلك "ما يثير حفيظتنا".

وأبلغ أعضاء المجلس بقرب إقلاع "أول رحلة إغاثة جوية، تضم 30 مريضا من اليمن" موضحا أن هناك مشروع تابع لمنظمة الصحة العالمية، يهدف إلى تسيير رحلات غوث جوية".

تحذير حكومي

بدوره، حذر مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، من ”أي محاولة للقفز على تنفيذ اتفاق استوكهولم“، مؤكدا ان القفز عليه ”لن تخدم العملية السياسية المرجوة بل تهدد مسار تحقيق السلام برمته".

وقال "إن استمرار التعنت وسياسة المماطلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم يؤكد عدم جديتها في تحقيق السلام وتحدي لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأكد في كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، موقف الحكومة الثابت "من أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته، لا سيما تنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وانسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية".

وطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم من الخروقات الحوثية في استهداف مقر الفريق الحكومي الشهر الماضي ومستشفى أطباء بلا حدود والتي تعد تحد سافر لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام.