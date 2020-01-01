الجيش الوطني يدك تحصينات الحوثيين في محافظة صعدة ويدمر مخازن لاسلحتهم

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دمرت الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني، اليوم أسلحة وتحصينات لمليشيات الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.
وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس يحيى الربادي أن دفاعات الجو التابعة للواء السابع دمرت عيارات ثقيلة للمليشيات المتمركزة في "جبال بني معين والأذناب" الاستراتيجيين بمديرية رازح.
وافاد " دك مدفعية الجيش تحصينات للمليشيات، بالإضافة إلى استهداف تحركات لعناصرها في "سوار الأسفل" وأماكن أخرى بمنطقة بني معين ".
وأوضح العميد الربادي إن استهداف تحصينات وتحركات المليشيات جاء، بعد تحديد أماكن تواجد سلاحها الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصر الإنقلابيين المتواجدين في المواقع المستهدفة.