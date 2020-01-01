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أسعار النفط تقلص مكاسب حققتها بفعل ضربة إيرانية على قواعد أميركية

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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قلصت عقود النفط الآجلة مكاسب حققتها خلال وقت سابق الأربعاء، بفعل ضربة صاروخية إيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على عملية قتل قاسم سليماني التي نفذتها الولايات المتحدة، الجمعة.

وبعد ارتفاعه إلى 70.8 دولارا للبرميل في بداية التعاملات، فجر الأربعاء، قلصت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار، مكاسبها إلى 69.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة (06:10 ت.غ)، بزيادة 1.16 بالمئة عن إغلاق الثلاثاء. ونمت أسعار الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.91 بالمئة أو 57 سنتا إلى 63.27 دولارا للبرميل.

ووفق بيان للحرس الثوري الإيراني اليوم، فإن عشرات صواريخ "أرض -أرض" أصابت قاعدة "عين الأسد"، وقاعدة أخرى في أربيل شمالي العراق. وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

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