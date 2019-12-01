برقية إسرائيلية لامرأتين في الخليج… سعودية وإماراتية

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بعثت الخارجية الإسرائيلية رسالة إلى سيدتين عربيتين، إحداهما سعودية، والأخرى إماراتية.
نشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”، مساء اليوم، هنأت فيها سيدتين عربيتين، بمناسبة دخولهما في قائمة مجلة “فوربس” لـ “أقوى 100 امرأة في العالم لعام 2019”.
وباركت الخارجية الإسرائيلية للمرأة السعودية، رانيا نشار، أول سعودية تقود مجموعة مصرفية في المملكة، وأيضا هنأت السيدة الإماراتية، رجاء عيسى القرق، التي تشغل منصب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي.