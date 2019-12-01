في اجتماع رفيع حضره وكيل جهاز الاستخبارات.. وزير الدفاع يستنفر قوات الأمن والجيش لافشال مخططات الفوضى

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شدّد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول، على أهمية تعزيز الأمن في المناطق والمحافظات المحررة لضمان الاستقرار والتنمية وقيام مؤسسات الدولة بواجباتها في خدمة المواطن.

وأشار وزير الدفاع الى أن معركة حفظ الأمن والسكينة توازي أهمية معركة استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة ضد المليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الارهابية.

وأكد خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً للجنة الأمنية بمحافظة مأرب، على ضرورة تحمل جميع القيادات العسكرية والأمنية لمسئولياتها وواجباتها في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مشدداً على مواصلة الجهود لصد كل مخططات العبث والفوضى وتعزيز حماية الطرق والمصالح العامة والخاصة والتزام اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات وعدم التهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وفي الاجتماع الذي حضره، وكيل جهاز الأمن السياسي العميد الركن نور الدين اليامي، قال الفريق المقدشي إن المؤسسة العسكرية والأمنية ستبقى على العهد تقوم بواجباتها الدستورية والوطنية في حماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية والمضي نحو تحقيق الأهداف النبيلة التي يضحي من أجلها الأبطال بأرواحهم ودمائهم الزكية.

وعبر عن الفخر والاعتزاز ببطولات وتضحيات أبطال الجيش الوطني والقوات الأمنية الذين يقفون في مختلف المواقع والميادين للدفاع عن الوطن وخدمة المواطن ويؤدون المهام الموكلة إليهم بكل صبر وثبات.