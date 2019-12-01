الحوثيون يخططون لهجمات في المرحلة القادمة

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الحوثيون يهددون باستهداف أهداف جديدة في المرحلة المقبلة
هددت ميليشات الحوثي الإرهابية بتنفيذ حزمة جديدة من الهجمات الإستراتيجية التي تنوي استهدافها في المرحلة المقبلة.
وقال مايسمى بوزير الدفاع محمد العاطفي في مقابلة له على قناة المسيرة إن قواته استكملت كل جوانب البناء العسكري التي تؤهله لشن هجوم استراتيجي يؤدي لشل قدرات (العدو الشرعية والتحالف العربي).
ولمح العاطفي إلى أن الجماعة تمتلك سلاحا أسقط عدد من الطائرات مؤخرا، وأنها ستعلن عن ذلك السلاح حالما يحرر الأجواء اليمنية "على حد تعبيره".
الجدير بالذكر أن الحوثيين احتجزوا في الآونة الأخيرة سفينتين كوريتين في البحر الأحمر وتم الإفراج عنهما بعد إرسال كوريا مدمرة خاصة.
وتنشط الجماعة الإرهابية بعد كل فترة تهدئة تمر بها منذ أن بدأت حركتها في الحروب الست بصعدة، وقد استغلت الجماعة فترة الصراع الحاصل بين الشرعية والأحزمة الإماراتية في الجنوب لاستعادة نشاطها.
وتمثل جماعة الحوثي تنامي لتهديد الأمن الدولي خصوصا بعد عملياتها الجديدة في البحر الأحمر، الأمر الذي ينعكس سلبا على حركة التجارة الدولية وممراتها.