تعرف على الدولة الأولى عربيا في تعدد الزوجات وثانيا وثالثا

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كشفت صحيفة القبس الكويتية، إن الكويت احتلت المرتبة الأولى، في حالات تعدد الزوجات بالعالم العربي، وفقا لإحدى الدراسات.
وأوضحت الصحيفة أن قطر حلت في المرتبة الثانية تليها البحرين، ضمن تقرير، "حالة الزواج في العالم العربي" الذي دشن أمس في منتدى الأسرة العربية، المقام بالدوحة.
وأفاد التقرير بأن نسبة الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010- 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و 7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.
ووفقا للدراسة لم تتوافر البيانات اللازمة في ما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979- 2010.شء