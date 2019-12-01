كأس الخليج.. مواجهة نارية بين قطر والسعودية تَعِد بالإثارة

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تتجه الأنظار غدا الخميس إلى مباراتي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي في نسخته الـ24 التي تحتظنها حاليا دولة قطر.
وتلتقي صاحبة الديار والضيافة قطر مع السعودية على ستاد الجنوب في الوكرة في مواجهة نارية تعد بالإثارة، وفي لقاء ثاني تتواجه العراق والبحرين في ستاد عبد الله بن خليفة في الدحيل.
وكانت قطر قد ضمنت التواجد في الدور نصف النهائي باحتلالها للمركز الثاني بـ6 نقاط في المجموعة الأولى، حققتها من فوزين أمام اليمن (6-0) والإمارات في الجولة الأخيرة (4-2)، وذلك بعد خسارتها المفاجئة أمام أسود الرافدين في الجولة الأولى.
أما السعودية فتأهلت متصدرة المجموعة الثانية بـ6 نقاط من فوزين في الجولة الثانية على البحرين (2-0)، وفوز ثاني في الجولة الأخيرة على عمان (3-1) اليوم الاثنين، وخسرت مباراة وحيدة أمام الكويت (1-3) في الجولة الأولى.
وبالعودة إلى تاريخ مواجهات قطر والسعودية، فقد تقابل الأخضر مع العنابي في 39 مباراة في مختلف المسابقات، وكانت الغلبة للمنتخب السعودي، الذي فاز 17 مباراة وتلقى الخسارة في 7، وانتهى 15 لقاء بينهما بالتعادل.
وخسرت السعودية أمام قطر في آخر مباراة بينهما في بطولة كأس آسيا 2019، بنتيجة هدفين نظيفين مما جعل الأخضر يغادر المسابقة من دور المجموعات في البطولة.
ويعول مدرب قطر الاسباني فيليكس سانشيز على الثالوث الخطير المكون من الجناحين أكرم عفيف افضل لاعب في آسيا 2019 وحسن الهيدوس ومعهما المعز علي للوصول إلى النهائي.
ويتطلع الأخضر السعودي أيضا إلى بلوغ النهائي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و 2009 و 2010 و 2014، ومن ثم البحث عن اللقب الرابع في تاريخه.