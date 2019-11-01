فوائد فوق الخيال لزيت الزيتون

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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إن فوائد زيت الزيتون عديدة ومتنوعة، فهو الزيت الأفضل للصحة، والمكافح المثالي لعلامات الشيخوخة. فما هي فوائد زيت الزيتون تحديداً؟

فوائد زيت الزيتون البكر

لزيت الزيتون مكانة خاصة بين الزيوت الصحية، فلم هو كذلك؟ وما هي فوائد زيت الزيتون ومميزاته؟

فوائد الزيوت للصحة

يعتقد عادة أن الزيوت عدو لجسم وصحة الإنسان ولكن هذا الافتراض خاطئ من أساسه! فالزيوت:

تشكل مصدراً لبناء أغشية الخلايا والهرمونات الجنسية.

مصدر للفيتامينات القابلة للذوبان في الزيوت مثل: E، A، D و K. وهذه الفيتامينات بحاجه الى الزيوت لأنها تذوب في الدهون وليس في الدم.

الدهون المتوافرة فيها تمد الجسم بأحماض دهنية هامة، لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده.

تزيد من مرونة الجلد وتجدد أنسجة الجلد.

وليس هناك شك في أن الزيوت تحسن الطعام، وأفضل انواع الزيوت هو زيت الزيتون النقي أو البكر.

ما هو زيت الزيتون النقي أو البكر؟

زيت الزيتون النقي هو الذي يتم انتاجه بطريقة الكبس البارد والتي تسمى البكر وهي الأفضل جودة، ويتم في عملية الكبس هذه استخراج الزيت بدرجات حرارة أقل من 38 درجة مئوية، دون إضافة مواد كيميائية.

وتكون كمية الزيت المستخرجة هنا أقل، ما يجعل سعره أغلى من الزيت الذي يتم استخراجه بعملية الكبس الساخن.

زيوت

ما هي فوائد زيت الزيتون؟

إن فوائد زيت الزيتون وصفاته تجعله من أفضل الزيوت المتوافرة، وهذه هي فوائده المختلفة:

1- غني بالدهون الصحية

معظم الزيوت تحتوي على دهون من جميع الأنواع (الاحادية غير المشبعة، المتعددة غير المشبعة، والدهون المشبعة)، إلا أن زيت الزيتون النقي فيه أكبر قدر من الدهون الأحادية غير المشبعة بنسبة 82% ويحتوي على دهون غير مشبعة بنسبة 10% فقط، وهذه الدهون:

هي أكثر ثباتا من أنواع الدهون غير المشبعة الأخرى.

لا تسبب تراكم الكوليسترول.

هي المفضلة في الطعام.

وكذلك الامر بالنسبة لزيت الكانولا المستخرج من بذور الكتان، والذي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون الاحادية الغير مشبعة.

2- محاربة الكولسترول وتعزيز صحة القلب

الدهون الأحادية غير المشبعة تقلل من مستوى "الكولسترول السيئ "(LDL) الذي يسبب ترسب الكولسترول في الشرايين، وتخفض ضغط الدم وتمنع اضطرابات القلب.

بالمقابل، فإن الزيوت المتعددة غير المشبعة - مثل زيت عباد الشمس والذرة والصويا- تتأكسد بسهولة عند وجود الأكسجين، ما قد يؤدي إلى زيادة الكوليسترول "الضار" وترسبه في شرايين القلب.

ولعل هذا يفسر ارتباط حمية البحر الأبيض المتوسط الشائعة في دول البحر المتوسط مثل قبرص واسبانيا -حيث نسبة استهلاك زيت الزيتون تشكل 80٪ -، بانخفاض مخاطر الاصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

3- غني بفيتامين ي

يحتوي زيت الزيتون النقي على فيتامين E، الذي يعتقد البعض أن خصائصه مماثلة لحمض اللينوليك، واللينولينيك موجود في الأوميغا 3 في زيت الأسماك.

ولكن يجب أن نتذكر أن زيت الزيتون لا يحتوي على بعض الأحماض الدهنية المهمة التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه، وبالتالي لا يمكن أن يكون الزيت الوحيد الذي نستخدمه.

4- مكافحة الشيخوخة

من فوائد زيت الزيتون استخدامه بشكل طبيعي لمكافحة الشيخوخة (ANTI AGING) وعلاج بعض الأمراض الجلدية التي تأتي بشكل طبيعي مع التقدم في العمر.(اقرأ المزيد حول فوائد زيت الزيتون للشعر والبشرة)

5- فوائد أخرى

يعتبر زيت الزيتون مفيداً كذلك في الحالات التالية:

منع الإمساك.

تشير دراسات إلى أن زيت الزيتون يمكنه القضاء على بكتيريا المكورات العنقودية اروس.

هناك أدلة على أن زيت الزيتون يقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

يعتبر فعال في علاج حالات التهاب الجلد الدهني (Seborrhoeic dermatitis) وقشرة الرأس،الأكزيما.

ممتاز عند مزجه مع الزيوت الأخرى لتدليك الجلد الجاف وكذلك لتقشير الجسم مع الملح.

زيت زيتون

طريقة استخدام زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون يعتبر مثالي ورائع للاستخدام في الوصفات المختلفة، على سبيل المثال، في السلطة، الحمص، وللقلي. ولكن يجب معرفة ومراعاة بعض القواعد في هذا الشأن:

يعتبر زيت الزيتون الأفضل لأنه سهل الهضم، ولكن تسخينه أثناء الطهي من شأنه أن يؤثر على رائحته وطعمه وجودته أيضاً.

إذا اضطررت لتسخين الزيت، قم بذلك بسرعة ولفترة قصيرة، مع إضافة كمية صغيرة من الماء لمنع ارتفاع حرارته الى درجة عالية جدا.

على الرغم من محتواه العالي من الدهون غير المشبعة، الا ان نسبة الدهون غير المشبعة القليلة فيه تميل للتلف بسرعة، لذا يوصى بشراء وعاء صغير من الزيت.

الزيوت الأخرى يوصى بحفظها في مكان بارد بعد فتح العبوة، لأنها تحتوي على كمية أكبر من الزيوت المتعددة غير المشبعة.

أي زيت زيتون يفضل شراؤه؟

يفضل أن تقوم باختيار الزيت بناء على الأمور التالية

1- أنواع زيت الزيتون البكر

المقولة التي تقول "أنك تحصل بالمقابل على ما تدفعه" صحيحة هنا. فالزيت البكر الممتاز يعتبر مكلف نسبيا ولكنه الافضل! هناك عدة أنواع من زيت الزيتون:

زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Virgin)، ذو الطعم والجودة والسعر الأعلى، ذو درجة حموضة قصوى حتى 1٪. وينتج بعملية الكبس الباردة، خالي من المواد كيميائية ومناسب للسلطة.

زيت الزيتون البكر الجيد (Fine Virgin)، ذو درجة حموضة قصوى حتى 1.5٪. وأيضا يعتبر زيتاً جيداً جداً، ومناسباً للطهي.

زيت الزيتون البكر(Current Virgin)، ذو درجة حموضة قصوى حتى 3٪، مناسب للطهي، ولكن درجة حموضة أعلى من 3٪ تجعله ليس مناسباً للأكل.

2- ابتعد عن زيت الزيتون المكرر

يجب الامتناع عن شراء زيت الزيتون المكرر، فهذه الزيوت هي زيوت تأكسدت وفسدت ثم خضعت لعمليات كيميائية، وهذه الزيوت ليست زيوت بكر.

الزيت المكرر يخضع للتسخين في درجات حرارة عالية لاستخراج معظم الزيت ولإزالة الرائحة المميزة، يتم اخراج الليسيثين منه المهم لإزالة الكوليسترول من الأوعية الدموية ولوظائف المخ، لأن المستهلك يفضل الزيت الشفاف والصافي.

ولإزالة الطعم الحامضي يتم خلطة مع الصودا الكاوية.

كيف نعرف إذا ما تم خلط زيت الزيتون مع زيت اخر؟

تستطيع معرفة ذلك عبر:

وضعه في الثلاجة لمدة يوم، فإذا أصبح أكثر كثافة وأكثر صلابة وتخثر فهذه علامة على أنه نقي، أما إذا بقي سائلاً فهذه علامة على انه قد تم خلطه بزيت اخر.

زيت الزيتون الذي له روائح كريهة هو زيت متعفن أو زيت تم خلطه بزيت نباتي اخر.