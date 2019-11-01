تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات يورو أوروبا 2020 الاتحاد الاوروبي يصدر بيانا بشأن اليمن ويتحدث عن اتفاق سياسي شامل رقم مهول بأعداد ضحايا الحرب في اليمن ملك السعودية وولي عهده يوجهان رسائل إلى قادة الإمارات احمي حسابك على “واتساب” من الإختراق الحوثي يستفز القبائل ويؤجج الثأرات ميليشيات الحوثي تفرج عن مواطنيْن كوريين روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى اليمن مناشدة عاجلة لإنقاذ 12مليون طفل باليمن بطش حوثي جديد في صنعاء وهذا ما تقوم به
شهدت الملاعب الأوروبية، امس الثلاثاء، الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".
وفيما يلي ينشر مأرب برس قائمة المنتخبات الـ 20 المتأهلة إلى نهائيات "يورو 2020" من كل مجموعة.
المجموعة الأولى (A):
- إنجلترا
- التشيك
المجموعة الثانية (B):
- أوكرانيا
- البرتغال
المجموعة الثالثة (C):
- ألمانيا
- هولندا
المجموعة الرابعة (D):
- سويسرا
- الدنمارك
المجموعة الخامسة (E):
- كرواتيا
- ويلز
المجموعة السادسة (F):
- إسبانيا
- السويد
المجموعة السابعة (G):
- بولندا
- النمسا
المجموعة الثامنة (H):
- فرنسا
- تركيا
المجموعة التاسعة (I):
- بلجيكا
- روسيا
المجموعة العاشرة (J):
- إيطاليا
- فنلندا
وستنضم إلى المنتخبات الـ 20 المتأهلة، 4 منتخبات أخرى بمرحلة الملحق الأوروبي.
وستقام مباريات النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، وبمشاركة 24 منتخبا.