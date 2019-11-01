«إنستجرام» يعلن اتخاذه خطوة غير مسبوقة

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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اتخذ موقع "إنستجرام" ما وصف بأنه خطوة غير مسبوقة، ضد متطفل "شبحي" خطير.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "إنستجرام" بدأت فعليا في حظر تطبيقات مثل "غوستي" و"لايك باترول"، الذي يتطفل على الملفات الشخصية للمستخدمين، ويجمع بيانات تنتهك خصوصية مستخدميها، حسب سبوتنيك.

وتظهر تلك التطبيقات المتطفلة الموجودة على نظام تشغيل "أندرويد" ملفات التعريف الخاصة بـ"إنستغرام" وتقدم بيانات كاملة للمستخدمين عن الحسابات الخاصة بالمستخدمين، سواء كانوا أصدقاءهم أم ألا.

وأوضح "إنستجرام" أن تلك التطبيقات الموجودة على "غوغل بلاي" وتم تحميلها أكثر من نصف مليون مرة منذ أبريل، تشكل خطورة كبيرة على المستخدمين وأصدقائهم، نظرا لأنها تقدم تلك البيانات لأطراف خارجية.

وأشار إنستجرام إلى أن تلك التطبيقات لن يكون لها مكان في التطبيق بصورة نهائية للمستخدمين.