مستشار بن زايد  يقدم وصاياه لاحد مذيعي قناة الجزيرة

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مارب برس - مارب

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أوصى الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الإعلامي جمال ريان مذيع الجزيرة وزملائه أن يعملوا على التهدئة الإعلامية في قناة الجزيرة، من اجل طي صفحة الماضي وإكمال المصالحة الخليجية في أقرب وقت.

وكتب "عبدالخالق عبدالله" عبر حسابه على "تويتر" :" الشيخ نهيان بن مبارك في ملتقى التسامح الذي عقد بدبي اليوم: المجتمع المتسامح قادر اكثر من غيره على تحقيق الاستقرار والأزدهار والأمن والأمان، والتسامح اهم مبدأ من مبادى نموذج الإمارات التنموي الذي يجمع ولا يفرق وما يشهده العالم من خلافات يعود في جزء منه الى عدم المعرفة بالاخر".

فيما أعاد جمال ريان التغريدة وعلق عليها قائلًا :" بانتظار المصالحة الخليجية، إن تمت فهي خير نموذج على التسامح #الخليج".

فرد عليه مستشار "بن زايد" السابق :" الجزيرة ساهمت في تأجيج الخلاف بين الاشقاء وشاركت في تصدع البيت الخليجي أكثر من غيرها والمهم الان ان تلتزم انت وطاقم القناة بالتهدئة والعمل على خلق الأجواء لطي صفحة هذا الخلاف وتجاوز الاحتقان تمهيدا لمصالحة خليجية قادمة. الكرة الآن يا استاذ جمال في ملعب الجزيرة".