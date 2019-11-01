بعد إحراق صوره والهتاف بموته .. ماذا قال المرشد الايراني؟

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 467

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، إنه يجب تطبيق زيادة سعر البنزين.

كما ألقى باللوم في ما وصفها "أعمال التخريب" على ما أسماها "الثورة المضادة والأعداء"، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وقام المتظاهرون، امس السبت، بحرق صورة المرشد الإيراني علي خامنئي في إسلام شهر والتي تبعد 12 كليومترا عن العاصمة طهران.

وأضرم المحتجون النار في محطتي بنزين في مدينة إسلام شهر، كما أحرقوا حاجزا للشرطة في مدينة أصفهان.

وفي مدينة رباط كريم جنوب طهران، أضرم المحتجون الغاضبون النار في مصرف.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتظاهرة على أوتوستراد حكيم في العاصمة طهران، حيث ردد المحتجون شعار "الموت للدكتاتور"، في إشارة للمرشد علي خامنئي، فيما هتف آخرون في آرياشهر في طهران "الموت لخامنئي".

الى ذلك كشفت صورة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي صبيحة اليوم الأحد لخدمة "غوغل" الخاصة بالطرق عن قيام المتظاهرين الإيرانيين بقطع عشرات الطرق الرئيسية والفرعية في جميع أنحاء العاصمة طهران.

وازدادت وتيرة الاحتجاجات في إيران، مساء السبت، حيث أفاد ناشطون باحتراق بنك ومقر لقوات الباسيج في مدينة "كَرَج" شمال غربي طهران.

وزير الداخلية الإيراني، وفي آخر تصريح له، هدد المحتجين بتحريك قوات الأمن، في إشارة للتوجه لقمع المحتجين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات على رفع أسعار الوقود إلى 25 شخصاً، بعد مقتل 5 متظاهرين الليلة الماضية في محافظة كردستان الإيرانية برصاص الأمن، بحسب ناشطين.

وأعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الأحد، أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدماً بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.

ونقلت وكالة "مهر "للأنباء عن الناطق باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، إعلانه مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي على مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود.