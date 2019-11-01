جريمة قتل «حوثية» بشعة تهز«صنعاء»والضحية مالك «كافتيريا»

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أقدم أحد مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية،امس الجمعة، على قتل مالك كافتيريا في إحدى الأحياء، جنوب العاصمة صنعاء.
ونقلت قناة"يمن شباب"،عن مصادر محلية قولها إن "وضاح الزكري أقدم يوم أمس الجمعة على قتل مالك كافتيريا السامعي، "عبده هائل السامعي"، في حي الفروسية، جنوب العاصمة صنعاء؛ وذلك بعد أن طالبه بدفع المبلغ الذي عليه مقابل وجبة الإفطار".
وأشارت المصادر إلى أن مالك الكافتيريا "عبده هائل السامعي"، سبق وأن قدّم العديد من الشكاوى من المسلح الحوثي الذي اعتاد المجيء الى الكافتيريا برفقة عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية لتناول الطعام دون مقابل.
ومنذ سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية قبل خمس سنوات تمارس المليشيات الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وتقترف أبشع الجرائم المدنيين في ظل صمت المنظمات الدولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية.