ما مضمون الفيديو الذي عرضه أردوغان ونال إعجاب ترامب؟

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي فيديو، فيما حمل في حقيبته "كتيبات" حول الدور التركي في مكافحة الإرهاب.

وبحسب موقع "HABERLER" التركي، قال الرئيس التركي، خلال رحلة عودته بالطائرة من الولايات المتحدة إلى تركيا: "عرضت على الرئيس ترامب فيديو حول الوحدات الكردية المسلحة، وأعجب به كثيرا ".

وتابع، أردوغان بأن ترامب عندما شاهد الفيديو المتعلق بــ"مظلوم كوباني"، "الابن الروحي" لزعيم منظمة العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، "شعرت بتغيرات في موقفه".

وحول موقف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين شاهدوا الفيديو، أوضح أردوغان، "لم يظهروا تجاوبا ، وأصروا على عدم قبول تصنيف مظلوم كوباني كشخص إرهابي، وجهات نظرهم تبدو مختلفة، وهم مازالوا يدعمونه" .

وأضاف أنهم مازالوا يعتقدون أن "تركيا تحارب الأكراد"، لافتا إلى أنه أوضح لهم أن من حزب العدالة والتنمية 50 نائبا في البرلمان من الأكراد.

وشرح الرئيس التركي، للمسؤولين الأمريكيين، "مدى اهتمام بلاده في المدن والمناطق التي تضم أغلبية كردية، "قلت لهم تعالوا وخذوا جولة في "وان"، و"ديار بكر"، و"شرناك"، "وارصدوا إن كان هناك أية مواقف سلبية منا تجاه الأكراد"

وذكر الموقع التركي، أن الرئيس التركي جلب معه في زيارته إلى واشنطن، كتيبات باللغة الإنجليزية، تصف مكافحة تركيا ومحاربتها لمنظمة العمال الكردستاني، وتنظيم الدولة، ومنظمة "غولن"، وسيتم توزيعها لكافة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عبر السفارة التركية بواشنطن.